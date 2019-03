RheinLand Holding AG: Ergebnis voraussichtlich über Plan DGAP-Ad-hoc: RheinLand Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis RheinLand Holding AG: Ergebnis voraussichtlich über Plan 08.03.2019 / 15:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. RheinLand Holding AG, Neuss: Ergebnis voraussichtlich über Plan Neuss, den 08. März 2019 In 2018 ist das Geschäft der RheinLand Versicherungsgruppe um ca. 6 % und damit stärker als im Marktdurchschnitt (ca. 2 %) gewachsen. Aus heutiger Sicht erwartet der Vorstand der RheinLand Holding AG ein Konzernergebnis von ca. 19 Mio. EUR vor Steuern, das unter dem Vorjahresergebnis von 20,1 Mio. EUR vor Steuern, aber über dem Planergebnis von 15 bis 17 Mio. EUR vor Steuern liegt. Diese Einschätzung beruht auf heutigen Erkenntnissen vor der Aufstellung und Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses. Der endgültige Jahres- und Konzernabschluss soll in der Aufsichtsratssitzung am 9. April 2019 festgestellt bzw. gebilligt werden. Kontakt: Andreas Laubach Insiderbeauftragter 08.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RheinLand Holding AG RheinLandplatz 41460 Neuss Deutschland Telefon: +49 (0)2131 290 0 Fax: +49 (0)2131 290 13300 E-Mail: kommunikation@rheinland-versicherungsgruppe.de Internet: www.rheinland-versicherungsgruppe.de ISIN: DE0008415100 WKN: 841510 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 785621 08.03.2019 CET/CEST ISIN DE0008415100 AXC0147 2019-03-08/15:18