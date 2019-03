Paris (www.aktiencheck.de) - Ein Handelsstreit zwischen China und den USA, der sich immer weiter hochschaukelte; der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, dessen Ende und Folgen keiner absehen konnte - und immer noch nicht absehen kann; eine italienische Regierung, die die Konfrontation mit der EU suchte, und die Aussicht auf eine an Fahrt verlierende Weltwirtschaft, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...