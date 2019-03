=== M O N T A G, 11. März 2019 *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 07:15 DE/Hypoport AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Januar *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q 11:00 DE/Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Verbandstagung, u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Altmaier (12:30) und -umweltministerin Schulze (14:45) sowie Teilnahme von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer (14:20), Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Januar *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar (ursprünglich 15.2.2019) 14:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Lettlands Ministerpräsident Karins, gemeinsame PK, Berlin *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, ca 19:30 PK, Brüssel *** 15:00 US/Lagerbestände Dezember (ursprünglich 15.2.2019) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS D I E N S T A G, 12. März 2019 00:05 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei einer Konferenz der National Community Reinvestment Coalition sowie Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (13:45), Washington *** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK), Wolfsburg 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Düsseldorf), Duisburg *** 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Düsseldorf *** 08:00 EU/Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel 09:00 CH/BIZ, Konferenz des Financial Stability Institute (bis 13.3.), Basel 09:30 DE/Verwaltungsgericht Köln, mündliche Verhandlung zu drei Klagen des Bund NRW gegen das Land Nordrhein-Westfalen, beigeladen RWE Power AG, zum Braunkohlentagebau Hambach *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 4Q 10:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil und Arbeitgeberpräsident Kramer, Teilnahme an der Feierstunde der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Berlin 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Industrieproduktion Januar *** 10:30 GB/Handelsbilanz Januar *** 10:30 GB/BIP Januar 11:00 DE/DMG Mori AG, BI-PK, Bielefeld *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Belgiens Premierminister Michel, gemeinsame PK nach Treffen, Berlin *** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar *** 13:30 US/Realeinkommen Februar 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - GB/Unterhaus, Abstimmung über Brexit-Deal von Premierministerin May, London M I T T W O C H, 13. März 2019 *** 07:00 DE/Innogy SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK), Essen *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar, Frankfurt *** 07:30 DE/Eon SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Essen), Düsseldorf *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Holzminden *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Wien *** 08:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis der Marke Volkswagen (09:00 Jahres-PK), Wolfsburg *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis (09:00 PK), Wien *** 08:00 GB/Prudential plc, Jahresergebnis, London *** 09:30 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 09:30 DE/DIHK, Arbeitsmarkt-Report, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:40 DE/Bundeswirtschaftminister Altmaier, Rede auf der Internationalen Handwerksmesse, München *** 10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK, Düsseldorf *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Vorstellung der aktuellen Watchlist und der Hauptthemen der HV-Saison 2019, Frankfurt 11:15 DE/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede bei einer DIW- Veranstaltung zu "Money and Finance", Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 11:45 GB/BoE, Zuteilung eines Euro-Swap-Repogeschäfts 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Laos Premierminister Sisoulith, gemeinsame PK nach Treffen, Berlin *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar (ursprünglich 27.2.2019) *** 15:00 US/Bauausgaben Januar (ursprünglich 1.3.2019) *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 IT/EZB-Direktor Coeure, Rede an der Universita Commerciale Luigi Bocconi, Mailand *** 18:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 22:00 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis, Martinsried D O N N E R S T A G, 14. März 2019 *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar *** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Essen *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis (10:00 Jahres-PK, 13:00 Verkehrszahlen Februar), Frankfurt *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Frankfurt), Kassel *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Köln 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK in München), Landsberg *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis und Dividendenvorschlag (11:00 BI-PK in Frankfurt), Düsseldorf 07:30 DE/Sixt Leasing SE, ausführliches Jahresergebnis, Pullach 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK in Frankfurt), Köln 07:30 FI/Ferratum Oyj, Jahresergebnis, Helsinki 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (März) 07:45 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis, Triest *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Februar (endgültig) 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis, Lehrte *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 09:00 DE/Bund der Steuerzahler, PK zum Thema "Frühjahrsputz", Berlin *** 10:00 DE/Audi AG, Jahres-PK, Ingolstadt 11:00 DE/Wacker Neuson SE, BI-PK, München *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 US/General Electric Co, aktualisierter Geschäfts- ausblick 2019, Boston *** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar (ursprünglich 26.2.2019) *** 21:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q, Redwood Shores 21:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose *** - DE/Konjunkturprognose des ifo-Instituts *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage März - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 15. März 2019 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Jahresergebnis, Venlo 07:30 DE/Westwing Group AG, Jahresergebnis, München *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Februar *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q, Stockholm 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Bechtle AG, BI-PK, Stuttgart 10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK, Stuttgart 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Altana AG, BI-PK, Düsseldorf *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft, München *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar *** 15:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) 17:00 DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht 2018, Frankfurt *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (Moody's), Finnland (S&P), Luxemburg (S&P), Malta (S&P), Montenegro (S&P), Norwegen (Fitch), Österreich (S&P), Portugal (S&P), Schweiz (Fitch), Serbien (Moody's) S A M S T A G, 16. März 2019 - SK/Präsidentenwahl in der Slowakei ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2019 09:07 ET (14:07 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.