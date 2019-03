Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Post nach Jahreszahlen von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe 2018 weitgehend wie erwartet abgeschlossen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachdem das Krisenjahr 2018 nun überstanden, wichtige Weichenstellungen erfolgt und die grundsätzlichen Wachstumstreiber intakt seien, halte er an seiner Kaufempfehlung fest./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 14:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 14:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005552004