=== S A M S T A G, 9. März 2019 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar 04:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede beim Economic Summit des Stanford Institute for Economic Policy Research - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung - EU/Brexit-Unterhändler, Fortsetzung der Beratungen M O N T A G, 11. März 2019 *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 07:15 DE/Hypoport AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Januar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,5 Mrd Euro zuvor: +19,4 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +18,0 Mrd Euro zuvor: +21,0 Mrd Euro *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q 11:00 DE/Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Verbandstagung, u.a. mit Reden von Bundeswirtschafts- minister Altmaier (12:30) und -umweltministerin Schulze (14:45) sowie Teilnahme von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer (14:20), Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Januar *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar (ursprünglich 15.2.2019) PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm 14:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Lettlands Ministerpräsident Karins, gemeinsame PK, Berlin *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, ca 19:30 PK, Brüssel *** 15:00 US/Lagerbestände Dezember (ursprünglich 15.2.2019) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS ===

