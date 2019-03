München (ots) - Das Analyse- und Beratungshaus Frauen-Karriere-Index hat für den Zeitraum 2018 deutschlandweit wieder Unternehmen auf deren Aktivitäten zur Förderung von Frauenkarrieren im Kontext dynamischer Veränderungen untersucht. Insgesamt haben sich 38 Firmen verschiedener Größen und Branchen der diesjährigen Analyse unterzogen, um damit die Förderung für mehr Frauen in Führung in ihrem Unternehmen zu unterstreichen. Die Firmen mit den höchsten Indexwerten (zwischen 1 und 10) werden am heutigen Weltfrauentag ausgezeichnet.



Hewlett-Packard und Accenture in der Doppelspitze



Auf dem ersten Rang befinden sich die internationalen Technologiegrößen Hewlett-Packard Enterprise (HPE) und Accenture. Beide Unternehmen teilen sich mit jeweils gleicher Indexpunktzahl den Spitzenplatz. Für Hewlett-Packard Enterprise ist es bereits zum sechsten Mal in Folge Platz eins. "Das Unternehmen begleitet uns seit nunmehr 6 Jahren. Anfangs lag es noch bei einem Indexwert in den 80ern, und hat sich dann sukzessive nach oben gearbeitet," so Barbara Lutz, Gründerin und Geschäftsführerin des Frauen-Karriere-Index. Auch die Technologieberatung Accenture befand sich aufgrund seines konsequenten Managements, den Frauenanteil im gesamten Unternehmen zu erhöhen, bereits in den vergangenen Jahren unter den Top-Platzierungen. Den zweiten Platz belegen die Berliner Wasserbetriebe, gefolgt von wiederum einer Doppelplatzierung auf dem dritten Rang: Hier sind Chiphersteller Intel sowie die Santander Consumer Bank punktemäßig gleichauf.



Der Münchner Autobauer BMW ließ sich das erste Mal für sein Engagement für mehr Frauen in Führung indexieren und schafft es auf Anhieb auf den fünften Platz. "Unternehmen sehen zunehmend, dass mehr Frauen in Führung und die dazugehörigen Maßnahmen strukturelle Veränderungsprozesse nachweislich begünstigen," kommentiert Barbara Lutz.



Größte Veränderung bei flexiblen Organisationsstrukturen



Da sich der Frauen-Karriere-Index besonders der Herausforderung annimmt, zu analysieren, welche Veränderungseffekte durch die Entwicklung von Frauenkarrieren entstehen, gab es im Zeitraum zwischen 2013 und 2018 durchweg überdurchschnittliche Verbesserungen bei der Umsetzung flexibler Arbeitszeitmodelle.



Setzten in 2013 noch 37 Prozent der Firmen auf flexible Arbeitszeiten, waren es im vergangenen Jahr bereits 94 Prozent. "Hier erkennt man deutlich, dass auch immer mehr Männer diese Option nutzen," so Barbara Lutz. Auch was die Transparenz bei der Besetzung von Positionen anbelangt, gibt es Fortschritte. Im 5-Jahresschnitt kann der FKi eine prozentuale Entwicklung von 45 auf 69 Prozent feststellen. "Diese Entwicklungen machen deutlich, welchen positiven Einfluss Frauenkarrieren auf strukturelle Veränderungen haben und wie sie das Innovationsklima begünstigen. Wer das heute als strategischen Hebel vernachlässigt, verspielt seine Zukunft," so das Fazit der Gründerin.



Rang Unternehmen Indexzahl 1 Hewlett-Packard Enterprise 90 1 Accenture 90 2 Berliner Wasserbetriebe 87 3 Intel Deutschland GmbH 86 3 Santander Consumer Bank AG 86 4 Investitionsbank Berlin 85 5 BMW AG 84 5 RWE Group 84 6 MTU Aero Engines AG 83 6 NTT DATA Deutschland GmbH 83 7 GFT Technologies SE 80 7 Klöckner & Co. SE 80 8 Kao Germany GmbH 79 8 Technische Universität München 79 9 Hamburg Leuchtfeuer gGmbH 75 10 Mindshare GmbH 74



Indexierte Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge:



AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Accenture Dienstleistungen GmbH, Berliner Wasserbetriebe, BMW AG, DS Deutschland GmbH, GFT Technologies SE, Hamburg Leuchtfeuer gGmbH, Hays AG, Hewlett-Packard Enterprise Deutschland, Intel Deutschland GmbH, Investitionsbank Berlin, Kao Germany GmbH, Klöckner & Co SE, Lekkerland Deutschland GmbH & Co.KG, Mindshare GmbH, MTU Aero Engines AG, NTT DATA Deutschland GmbH, Österreichische Post AG, RWE Group, Santander Consumer Bank AG, Technische Universität München, Theater und Philharmonie Essen GmbH.



Weiterführende Informationen zum Frauen-Karriere-Index und zur Auszeichnung der Unternehmen unter: https://frauen-karriere-index.de/



OTS: Frauen-Karriere-Index newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131007 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131007.rss2



Pressekontakt: IKOM Strategische Kommunikation Silvia Hänig E-Mail:haenig@i-kom.org Tel.: 0173-3838572 Twitter:@ikomSilvia