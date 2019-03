Wircard-Aktien sind am Freitag-Nachmittag ins Plus gedreht. Nachdem sie bis zum Mittag noch in schwächerem Dax-Umfeld bis auf 116,50 Euro abgerutscht waren, erholten sie sich nun merklich. Zuletzt standen Wirecard-Papiere +1,53% um über zwei Prozent über Xetra-Vortagsschluss bei nun gut 120 Euro zu.Ein Händler verwies auf einen Tweet des Konzernchefs Markus Braun vom Freitagmittag (siehen unten). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...