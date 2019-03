Reiten in Deutschland boomt nach Verbandsangaben und immer mehr Menschen verschreiben sich Nischen im Pferdesport. So ist das Kutschefahren neuerdings besonders bei Jugendlichen beliebt, wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN am Freitag im Vorfeld der Equitana mitteilte. "Das ist ein neuer Trend", sagte FN-Chef Soenke Lauterbach. Die Messe Equitana beginnt an diesem Samstag in Essen.

Abseits vom Reiten interessierten sich Pferdefreunde vermehrt für die Bodenarbeit mit ihren Lieblingen - oder gingen mit ihnen in der Natur spazieren. Auch ans Voltigieren, zumeist als Einstiegssport für junge Mädchen betrachtet, wagten sich zunehmend Erwachsene, hieß es.

Zur Equitana werden rund 200 000 Besucher erwartet. 750 Aussteller präsentieren neun Tage lange Neuheiten und Dienstleistungen. Auch viele Pferde sind dabei. Es ist das 25. Treffen der Reiterwelt. Zum Jubiläum kommen Prominente wie Isabell Werth und Ludger Beerbaum, Trainer und Pferdeversteher wie Monty Roberts und Kenzie Dysli.

Rund 1,4 Millionen Pferde und Ponys gibt es bundesweit. Drei Millionen aktive Reiter und Pferdefreunde üben Hobbys im Reitsport aus. Laut FN verdienen in Deutschland rund 10 000 Unternehmen mit Pferden ihr Geld. 300 000 Menschen lebten vom Pferd./ger/DP/fba

