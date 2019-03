Ein großer Schritt: Eine Test-Kapsel von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX ist erfolgreich zur internationalen Raumstation und zurück geflogen. Raumfahrt-Experte Hansjörg Dittus revidiert im Interview seine anfängliche Skepsis.

Elon Musk kann erleichtert sein: Die "Crew Dragon" ist von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Der sechs Tage lange Testflug der Raumkapsel war nicht irgendeine Mission. Schon bald will Musks Weltraumunternehmen SpaceX neben amerikanischen Astronauten auch Privatleute ins All fliegen.

Vor einer Woche war die Falcon-9-Rakete mit der Testpuppe Ripley an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet, dockte tags darauf erfolgreich an die Weltraumstation ISS an und in der Nacht zu Freitag wieder ab, bevor sie wie geplant vor der Küste Floridas im Wasser landete.

Nach dem geglückten Testflug hat sich auch die anfängliche Skepsis von Hansjörg Dittus gelegt. Beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum ist Dittus im Vorstand für Raumfahrtforschung und -technologie zuständig. Und so war auch er fasziniert, als es am Freitagnachmittag unserer Zeit hieß: Mission erfüllt.

