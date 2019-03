Der Euro hat am Freitag im späten europäischen Handel zur Erholung angesetzt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1231 US-Dollar. Am Vortag ließen Konjunktursorgen die Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich bis auf 1,1175 Dollar fallen.Europäische Konjunkturdaten lieferten etwas Unterstützung. In Frankreich, Italien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...