Berlin (ots) - SPD-Vize Ralf Stegner hat sich von der Behauptung seines Parteifreundes Johannes Kahrs distanziert, die Sozialdemokraten würden im Falle eines vorzeitigen Rücktritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht wählen und stattdessen Neuwahlen anstreben. Union und SPD hätten im Koalitionsvertrag eine Revisionsklausel vereinbart, sagte Stegner dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). Man werde zur Hälfte der Legislatur nochmal überprüfen, ob die Vereinbarungen eine Basis dafür seien, das Bündnis fortzusetzen. "Darauf konzentrieren wir uns. Alle weiteren Fragen beantworten wir, wenn sie anstehen." Die Bundeskanzlerin habe, so Stegner, bislang keine Amtsmüdigkeit erkennen lassen.



https://www.tagesspiegel.de/politik/im-falle-eines-rueckzugs-von-m erkel-spd-politiker-schliessen-kanzlerinnenwahl-von-kramp-karrenbauer -aus/24080060.html



Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de