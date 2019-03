Große Tech-Konzerne beschäftigen tausende Mitarbeiter im texanische Austin. Die Messe "South by Southwest" hat zur Attraktivität enorm beigetragen. Aber nicht nur.

South by Southwest 2019: Technologie-Messe und Musik-Festival startetMehr als 75.000 Besucher in Austin erwartetDie Stadt boomt und ist jetzt etablierter Tech-Standort

Vor drei Jahren reiste Brin Chartier ins texanische Austin, um die Technologiemesse South by Southwest (SXSW) zu besuchen. Sie entschied, nicht mehr wegzugehen. Die in Boston geborene 27-Jährige fand einen Job bei einem Start-up und zog im folgenden Jahr um. "Ich hatte mich verliebt", sagt sie.

Viele Städte versuchen sich als das nächste Silicon Valley zu präsentieren - also als Ort, an dem sich junge Technologieunternehmen wohlfühlen und wachsen können. Aber Austin hat tatsächlich einen Lauf. Die heimische Wirtschaft, die Bevölkerungszahl und die Zahl renommierter Arbeitgeber ist in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen. Brin Chartier gehört zu denen, die nach Austin gekommen sind und sich von der Mischung aus günstigen Preisen, Chancen und Vielfalt angelockt fühlen. "So viele Leute zogen hier hin", sagt Chartier. "Es war verrückt. Schon nach ein oder zwei Monaten, gehörte ich zu den Etablierten."

Austin wächst, Immobilien werden teurer

Austins Bevölkerung ist von 2010 bis 2017 um 23 Prozent gewachsen und damit schneller als jede andere US-amerikanische Metropolregion. Das Wachstum liegt damit weit über dem landesweiten Durchschnitt von fünf Prozent, wie Zahlen des Datenportals Statista zeigen. Die Innenstadt soll um 50 Prozent ausgeweitet werden, wie Informationen der Wirtschaftsförderung der Region zeigen. Darauf deuten Bauvorhaben und Planungen hin. Die Folge: Die Stadt wird teurer und alteingesessene Bewohner werden aus der Stadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...