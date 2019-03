Obwohl die miserablen Arbeitsmarktdaten aus den USA den Dollar in der New Yorker Sitzung am Freitag unter Druck setzten, kämpfte der GBP/USD um Halt und markierte mit 1,3004 Dollar den niedrigsten Stand seit dem 22. Februar. Zuletzt handelte das Paar auf 1,3020 Dollar und verlor auf täglicher Sicht 0,5 Prozent. Laut dem Monatsbericht des U.S. Bureau ...

