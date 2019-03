Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Die Anleihen haben ihre deutlichen Vortagesgewinne aber weitgehend verteidigt. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,06 Prozent auf 164,42 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,07 Prozent.

Enttäuschende Industriedaten aus Deutschland stützten die Anleihen nicht nachhaltig. Im Januar war der Auftragseingang in der Industrie unerwartet im Monatsvergleich gesunken. Allerdings überraschten Zahlen zur Industrieproduktion aus Frankreich, Italien und Spanien positiv. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Februar fiel überraschend schwach aus. Vor allem der magere Beschäftigungsaufbau enttäuschte.

Die Renditen von italienischen Staatsanleihen stiegen allerdings merklich. Der Streit in der italienischen Regierung um eine Eisenbahnstrecke von Turin nach Lyon spitzt sich zu. Der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, hat mit einem Ende der Koalition gedroht. Die rechte Lega spricht sich für das Projekt aus, während die populistische 5-Sterne-Bewegung dagegen ist.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte bereits am Donnerstag die Anleihekurse in der Eurozone und insbesondere in Italien beflügelt. Sie versprach den Leitzins bis mindestens Ende 2019 nicht anzuheben. Zudem kündigte sie neue Langfristkredite für die Banken an. EZB-Präsident Mario Draghi begründete die Entscheidung mit den deutlich gesenkten Konjunkturprognosen und einer tiefgreifenden Unsicherheit./jsl/jha/

