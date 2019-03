Zwei neue Führungskräfte bei Patton sollen die Geschäftstätigkeiten ausweiten und das Umsatzwachstum vorantreiben, indem sie den EMEA-Markt mit innovativen UC-, Cloud- und IoT-Lösungen durchdringen

SmartNodeTM VoIP ... More than Just Talk!

NIEDERWANGENHersteller der bekannten Voice-over-IP-Produkte der SmartNodeTM-Reihe, hat mit Marjan Torkar und Michael Schwidder zwei neue Führungskräfte für das Unternehmen gewonnen, um in ganz Europa den Geschäftsbetrieb auszubauen und das Umsatzwachstum zu steigern.



Marjan Torkar , zuvor CEO von Mobik und Vice President von Dialogic, stößt als President of EMEA zu Patton. Herr Torkar spricht fließend Deutsch, Englisch und andere Sprachen und ist für den europäischen Geschäftsbereich von Patton mit dem Ziel verantwortlich, den Umsatz zu steigern und ein starkes EBITDA zu erzielen. Er leitet die Geschäftsentwicklungsaktivitäten mit einem besonderen Fokus auf multinationale Telekommunikationsdienstleister mit Sitz in Europa, die auf internationalen Märkten tätig sind.

Michael Schwidder verfügt über 20 Jahre Channel-Erfahrung in Europa und ist für die Umsetzung der kanalzentrierten, zweischichtigen Vertriebsstrategie von Patton verantwortlich, um als Director of Channel Management die Umsatzziele in Europa zu erreichen. Der Schwerpunkt von Herrn Schwidder liegt auf der Marke SmartNode, Unternehmenstelefonie, UC und Cloud-Services. Er hat die Aufgabe, Umsatzwachstum zu generieren, indem er direkte und indirekte Wiederverkäufer sucht, einbindet, entwickelt und verwaltet.

Patton ist in der EMEA-Region für wegweisende Produkte und Lösungen bekannt, die Unified Communications (UC), Cloud-Networking und das Internet der Dinge (IoT) antreiben.



"Patton hat sich immer auf das Design und die Entwicklung innovativer Produkte konzentriert, die ältere Kommunikationssysteme mit führenden Netzwerktechnologien verbinden", sagte Marjan Torkar. "Ich freue mich sehr und fühle mich privilegiert, zum stetig wachsenden Erfolg des Unternehmens beizutragen zu dürfen."

Die Ankündigung der Erweiterung des Führungsteams und der Cloud-Angebote von Patton geht einher mit einem Bericht von ComputerWeekly, demzufolge Unternehmen in der EMEA-Region 2019 voraussichtlich 19 % ihres Budgets für cloudbasierte Dienste ausgeben wollen, und TradeArabia berichtet, dass Citrix sein Führungsteam in EMEA ausbaut , um das wachsende Cloud-Geschäft zu unterstützen.



Jetzt, mit der Eröffnung der ersten Rechenzentren von Microsoft in Afrika , hat sich Patton darauf vorbereitet, den Markt zu erobern, nachdem die VoIP-CPE-Produkte aus der SmartNode-Reihe des Unternehmens für die Interoperabilität mit Skype for Business (SfB) validiert worden sind.



In einer hiermit in Zusammenhang stehenden Pressemitteilung hatte Patton im letzten Monat seine jüngste Innovation angekündigt: das neue industrielle VoIP-Gateway aus der SmartNode-Reihe, das IP-Telefonie in stark beanspruchenden Umgebungen bereitstellt .