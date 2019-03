Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag klar tiefer beendet. Insgesamt gab der SMI in der zu Ende gegangenen Woche 1,5 Prozent ab - nach den sehr starken Vorwochen. Neuste Daten vom US-Arbeitsmarkt bestätigten die Anleger in ihren Konjunktursorgen: In der US-Wirtschaft entstanden im Februar kaum noch zusätzliche Arbeitsplätze, deutlich weniger als von Analysten erwartet. Noch schwächer war der Beschäftigungsaufbau zuletzt im September 2017, wie aus dem monatlichen Job Report der US-Regierung hervorging.

Nachdem am Vortag bereits die EZB ihre Wachstumsprognose gesenkt hatte, kamen am Freitagmorgen noch enttäuschende Konjunkturdaten aus China hinzu. Die chinesischen Exporte fielen im Februar im Vergleich zum Vormonat unerwartet stark, und auch die Importe gingen zurück. In der Folge kam es an den asiatischen Aktienmärkten zu heftigen Verlusten. Nach dem starken Lauf seit Anfang Jahr sei eine gewisse Konsolidierung jedoch auch angebracht, sagte ein Händler mit Blick auf den hiesigen Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) fiel um 0,60 Prozent auf 9'268,36 Punkte zurück. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die Schwergewichte weniger stark gewichtet sind, verlor 0,78 Prozent auf 1'426,18 ...

