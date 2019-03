München - In seiner Wettbewerbsanalyse des Marktes für Secure Email Gateways hat das Analystenhaus Radicati Group den Informationslogistiker Retarus mit dem Status "Trail Blazer" ausgezeichnet. Mit dieser Quadranten-Positionierung wird die führende Marktstellung eines Anbieters hervorgehoben. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf innovativer Technologie und dem Potenzial, eine Branche nachhaltig zu verändern.

Der aktuelle Radicati-Report betont vor allem die von Retarus E-Mail Security geschaffene "zusätzliche Sicherheitsdimension durch die so genannte ‚Post Delivery Protection'". Mit der patentierten Technologie Patient Zero Detection von Retarus ist es möglich, Malware auch in bereits zugestellten E-Mails zu erkennen, den Empfänger zu warnen oder die Bedrohung direkt zu eliminieren, sobald entsprechende, neue Pattern vorliegen.

Weitere Stärken sehen die Experten von Radicati im attraktiven Portfolio an Sicherheitsfunktionen innerhalb der Cloud-basierten Retarus Services. Namentlich hervorgehoben werden im Report die Funktionen zur Advanced Threat Protection (ATP), darunter Sandboxing, Deferred ...

