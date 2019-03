Der Vorstandschef des von Hedgefonds attackierten Zahlungsdienstleisters Wirecard treibt mit vagen Andeutungen den Aktienkurs nach oben. Er sollte das besser lassen.

Markus Braun macht den Elon Musk: Wie der Tesla-Gründer nutzt der Chef des umstrittenen Zahlungsdienstleisters Wirecard jetzt Twitter, um vermeintlich Erfreuliches über seine Aktie zu posten. Anders als Musk bleibt er dabei noch dezent-kryptisch: Er sei überzeugt, dass "der Markt" sich in ganz naher Zukunft wieder auf die tolle Technologie und operative Performance von Wirecard konzentrieren könne, ließ er am Freitag vor dem Lunch die Welt wissen.

Seine Spin-Doktoren ("eine mit dem Vorgang vertraute Person") gaben dann der Nachrichtenagentur Reuters dezente Hinweise dazu, wie der Chef-Tweet zu interpretieren sei, nämlich im "Zusammenhang mit der internen Untersuchung des Vorwurfs angeblicher krimineller Machenschaften in der Niederlassung in Singapur."

Anleger verstanden den Hinweis: "Sehr geehrter Herr Braun, vielen Dank für diesen "Leak" (meine Interpretation), was den Ausgang der Ermittlungen angeht," bedankte sich ein Braun-Follower auf Twitter. Kaum war die frohe Botschaft in der Welt, arbeitete sich der Kurs der Aktie in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...