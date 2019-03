Zürich (ots) -



Der Vorstand von Swissmem unterstützt einstimmig den vorliegenden

Entwurf für ein institutionelles Abkommen der Schweiz mit der EU. Das

Abkommen sichert den privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt, dem

mit Abstand wichtigsten Absatzmarkt der Schweizer Maschinen-,

Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie). Zudem schafft es

Rechtssicherheit und respektiert die Souveränität der Schweiz. Im

Weiteren fordert der Swissmem Vorstand den Ständerat sowie den

Nationalrat auf, die Unternehmensverantwortungs-Initiative (UVI) ohne

Gegenvorschlag abzulehnen.



In der Beurteilung des Swissmem Vorstandes ist das institutionelle

Abkommen positiv für die Unternehmen der MEM-Industrie, positiv für

die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Schweiz und somit auch

positiv für die Arbeitsplätze sowie den Wohlstand in der Schweiz. Der

Vorstand unterstützt deshalb einstimmig das vorliegende Abkommen

zwischen der Schweiz und der EU.



Aus Sicht des Vorstandes sichert das Abkommen den privilegierten

Zugang zum EU-Binnenmarkt. Es bestätigt und modernisiert den

bilateralen Weg, der mehrmals vom Schweizer Volk in Abstimmungen

gestützt wurde. Zudem behält die Schweiz mit der dynamisch angelegten

Rechtsübernahme ihre Souveränität. Sie entscheidet selbst, ob sie im

Rechtsbereich der betroffenen fünf Markzugangsabkommen EU-Recht

übernehmen will oder nicht. Das Referendumsrecht bleibt bestehen,

womit das Volk stets das letzte Wort hat.



Der Streitbeilegungsmechanismus verhindert in den fünf

Marktzutrittsabkommen überdies willkürliche, politisch motivierte

Druckversuche gegen die Schweiz. Mit ihm erhält auch die Schweiz ein

Instrument, um ihre Rechte und Interessen im Bereich dieser Abkommen

gegen Diskriminierung im Ausland zu verteidigen. Das schafft

Rechtssicherheit. Auch der Lohnschutz bleibt gewahrt, denn drei

zentrale flankierende Massnahmen (FlaM) werden in angepasster Form

völkerrechtlich gesichert.



Eine Handvoll Klärungen notwendig



Das institutionelle Abkommen ist damit für den Vorstand im Kern

massgeschneidert. Einzig bei einzelnen zum Vertrag gehörenden

Anhängen, Protokollen und Erklärungen braucht es eine Handvoll

Klärungen. Aus Sicht des Vortandes betrifft dies folgende Punkte:



- Zusicherung der EU, dass das System der paritätischen Kontrollen

durch die Sozialpartner im Schweizer Arbeitsmarkt nicht durch

das EU-Entsenderecht und die Durchsetzungsrichtlinie

beeinträchtigt wird und in Notfällen zusätzliche

EU-rechtskonforme FlaM möglich sind.

- Sicherstellen, dass bei der Unionsbürgerrichtlinie maximal die

Bestimmungen mit konkreten Bezug zum Arbeitsmarkt übernommen

werden müssen.

- Eine automatische dreistufige Guillotine (Bilaterale Verträge,

institutionelles Abkommen, revidiertes Freihandelsabkommen) soll

auch nach Revision des Freihandelsabkommens von 1972 verhindert

werden.

- Schliesslich soll bei den staatlichen Beihilfen die auch für

Unternehmen wichtige Steuerhoheit der Kantone sowie der Schweiz

nicht beschränkt werden.



Kein Gegenvorschlag zur Unternehmensverantwortungs-Initiative

(UVI)



Der Vorstand befasste sich ausserdem mit dem Gegenvorschlag der

ständerätlichen Rechtskommission zur UVI. Für den Vorstand ist die

Kommission nicht oder nur ungenügend auf die Forderungen der

Wirtschaft eingegangen, welche einen Gegenvorschlag erst

unterstützungswürdig gemacht hätten. Im Wesentlichen umfassten sie

folgende Punkte:



- Die in der UVI vorgesehene Sorgfaltspflicht muss sich auf die

eigenen Tochterfirmen beschränken.

- Es darf nicht zu einer Umkehr der Beweislast kommen - auch nicht

«nur» hinsichtlich des Verschuldens. Diese macht Schweizer

Unternehmen erpressbar. Sie würden zu einem aussergerichtlichen

Vergleich gedrängt, um die mit einem Prozess einhergehenden

Unsicherheiten sowie Negativschlagzeilen zu vermeiden.

- Eine Klage vor einem Schweizer Gericht kommt nur dann infrage,

wenn vor Ort keine Wiedergutmachung für entstandenen Schaden

erlangt werden konnte. Der aktuelle Vorschlag der

Rechtskommission des Ständerates ist diesbezüglich nicht

griffig. Der Kläger muss lediglich glaubhaft machen, dass die

Rechtsdurchsetzung vor Ort erheblich erschwert ist. Ein Versuch

der Geltendmachung vor Ort ist jedoch nicht gefordert.



Darüber hinaus zeigen die Initianten der UVI bisher keinerlei

Kompromissbereitschaft und lehnen einen Rückzug der Initiative ab.

Dieser wäre die zentrale Voraussetzung für eine Unterstützung des

Gegenvorschlages gewesen.



Der Swissmem Vorstand erwartet deshalb vom Ständerat sowie

nachfolgend vom Nationalrat, dass sie die UVI ohne Gegenvorschlag

ablehnen. Swissmem wird sich zusammen mit anderen

Wirtschaftsverbänden im Abstimmungskampf gegen die UVI engagieren.



