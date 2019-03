von Sven Parplies, Euro am SonntagLuxus ist nicht nur eine Frage des Geldes, manchmal auch des Geschmacks. Im aktuellen Sortiment der Nobelmarke Gucci findet sich ein mit Kristallen besetzter Turnschuh. Falls tatsächlich jemand die 1.200 Euro teuren Treter auf der Straße testen will, lassen sich die an Riemen aufgereihten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...