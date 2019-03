von Bernhard Bomke, €uro am SonntagGeht es nach Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), zahlt demnächst beim Eigentümerwechsel einer Wohnung derjenige den Makler, der ihn beauftragt. Das wären in den begehrten Metropolen in der Regel die Verkäufer. Mit diesem sogenannten Bestellerprinzip, das seit Juni 2015 bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...