Bei Tesla (WKN:A1CX3T)-Herausforderern denken wir meistens an Autohersteller. Mir ist allerdings aufgefallen, dass Siemens (WKN:723610) dem Elektroautohersteller auf immer mehr Feldern in die Quere kommt. Dabei sind einige erstaunliche Entwicklungen zu beobachten. Gemeinsame Interessen … Werner von Siemens und Nikola Tesla waren Weggefährten, die die Elektrorevolution in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entscheidend geprägt haben. Nikola Tesla war über Jahre ein führender Ingenieur bei der ...

