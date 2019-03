Digitalisierung, Cloud Computing und Kundenmanagement sind die wichtigsten Wachstumstreiber im Geschäft mit Unternehmenslösungen. Aber wie geht es für SAP und Co. weiter?

Der Markt für Software zur Unternehmenssteuerung wächst seit Jahren kontinuierlich: Laut Berechnungen des amerikanischen IT-Marktforschers IDC stiegen die Umsätze weltweit allein zwischen 2015 und 2017 von 52,3 Milliarden Dollar auf 61,4 Milliarden Dollar. Das ist ein Plus von mehr als 17 Prozent in zwei Jahren.

In vielen Unternehmen, die neue solche Software einführen, ist der Frust zunächst groß, wie die WirtschaftsWoche in einer umfangreichen Analyse beleuchtet. Eine Trendumkehr ist aber nicht in Sicht. Ein Marktüberblick.

Wer sind die großen Player?

Das Ranking der wichtigsten Anbieter ist seit Jahren relativ stabil: SAP ist mit einem Marktanteil von knapp 15 Prozent fast doppelt so groß wie die beiden nächsten Player Intuit und Oracle mit jeweils gut acht Prozent. Beide Unternehmen sind in Kalifornien beheimatet. Auf den Plätzen folgen Microsoft aus Redmond im US-Bundesstaat Washington und Sage mit Hauptsitz in Newcastle in Großbritannien.

Wie sehen die Prognosen aus?

Wichtigster Antreiber für das Wachstum ist laut IDC die digitale Transformation: Sie sorgt dafür, dass immer mehr Unternehmen ein zentrales Softwarepaket mit Buchhaltung, Personalwesen bis hin zu Einkauf und Logistik einführen.

Neben der Digitalisierung treibt Cloud Computing den Markt für Unternehmenssoftware voran: Statt die Softwarepakete aufwändig auf Servern im eigenen Unternehmen zu installieren und aktuell zu ...

