Die Ungewissheit über das Brexit-Abkommen sorgt für Bedenken beim Zoll. Der Flughafen Leipzig rechnet mit 43 Prozent mehr Zollanmeldungen.

Wenn die Dämmerung einsetzt, geht der Arbeitstag im DHL-Hub am Flughafen Leipzig/Halle erst richtig los. Im Minutentakt landen jetzt Frachtflieger, die roten Fließbänder in der riesigen Abfertigungshalle setzen sich in Gang und transportieren die Warensendungen aus den Flugzeugen zum Zoll. Hier fertigen Zöllner die Waren ab, die aus Drittländern kommen, prüfen Warenwerte, stellen sicher, dass nichts Verbotenes importiert wird.

Aus Drittländern kommen am DHL-Frachtdrehkreuz derzeit rund 42.000 Sendungen pro Woche an. Das könnte sich Ende März von einem auf den anderen Tag ändern: Tritt Großbritannien ohne Übergangsabkommen am 29. März aus der Europäischen Union aus, wird es ab dem 30. März zu einem Drittland. Auf die Mitarbeiter am DHL-Hub kämen dann voraussichtlich 18.000 zusätzliche Zollanmeldungen pro Woche zu - eine Steigerung um rund 43 Prozent.

Das Problem mit Importen aus Drittländern ohne besondere Handelsabkommen ist der erhöhte Formalitätsaufwand. Die Sendungen müssen beim Zoll angemeldet und dort einzeln abgefertigt werden. Die Zöllner berechnen die korrekte Einfuhrumsatzsteuer und erheben Einfuhrzölle. Bei Importen aus Drittländern werden zudem häufiger die Waren selbst oder die Dokumente kontrolliert als bei EU-Importen.

Ein solcher Mehraufwand dürfte bei einem harten Brexit einige deutsche Zolldienststellen treffen. Denn Großbritannien ...

