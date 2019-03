Der Fahrdienst Uber steht unentwegt in der Kritik. In Austin will es eine Non-Profit-Organisation mit ähnlichem Geschäftsmodell besser machen und seine Fahrer fair bezahlen. Ein Vorbild für deutsche Städte?

Es ist voll auf den Straßen Austins an diesem Freitagnachmittag. Mit der South by Southwest (SXSW) hat gerade eines der größten Events begonnen, das die texanische Stadt Jahr für Jahr erlebt. Die Straßen Downtowns werden dadurch noch voller. Wer in diesem Gewusel aus dem Zentrum an den Rand der Stadt oder zum Flughafen muss, hat im Grunde drei Möglichkeiten: In öffentliche Verkehrsmittel steigen, ein Taxi nehmen oder Ridesharing-Dienste wie Uber oder Lyft nutzen.

Ein Dreiklang, der in vielen US-Metropolen Standard ist. In den letzten Jahren aber haben die Ridesharing-Dienste immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ihr Modell: Einmal mit dem Handy einen Fahrer zum aktuellen Standort bestellt, kutschieren die ihre Gäste gegen Bezahlung durch die gesamte Stadt - günstiger als Taxis, bequemer als Bus und Bahn.

Deshalb würde auch ich eigentlich einen Uberfahrer rufen. Eigentlich. Heute drücke ich am Smartphone auf eine andere App.

Denn mit dem Erfolg wuchs auch die Kritik an den Ridesharing-Diensten. Insbesondere Marktführer Uber steht aufgrund von wiederkehrenden rechtlichen Komplikationen und des Vorwurfs der Ausbeutung der eigenen Fahrer regelmäßig unter Beschuss. Für alle, denen das nicht mehr geheuer ist, gibt es in Austin eine Alternative: Ride Austin. Das ist die App einer lokalen Non-Profit-Organisation, die Uber und Lyft den Kampf angesagt hat. Laut eigener Aussage bezahlt sie ihre Fahrer deutlich fairer. Trotzdem verspricht Ride Austin günstige Fahrpreise.

Was vielversprechend klingt, wäre womöglich auch ein Modell für deutsche Städte. Ridesharing ist hier noch nicht wirklich angekommen - Uber ist nur in vier Städten in einer abgespeckten Version verfügbar. Anders als in den USA dürfen private Fahrer im eigenen Auto nicht mal eben Chauffeur auf Zeit sein. Uber vermittelt Fahrgäste lediglich an lizenzierte Mietwagenunternehmen. Eine wirkliche Alternative zum privaten Pkw sind Uber und andere Ridesharing-Dienste dadurch nicht.

Doch dank rechtlichen Lockerungen und somit mehr Wettbewerb könnte es bald soweit sein. Und für die ein oder andere Stadt könnte das gar zu schnell gehen.

Zeit also, sich die vermeintlich faire Alternative einmal anzusehen.

Angenehme Fahrt und fairer Preis?

Auf den ersten Blick unterscheidet Ride Austin sich nicht merklich von Uber oder Lyft: Inmitten von Hochhäusern bestelle ich in der App einen Fahrer zu meinem aktuellen Standort am Straßenrand. Nach nur zwei Minuten biegt er schon in einem gelbgoldenen Toyota Avalon Hybrid in meine Straße ein: Es ist Iuser, ein mit 4,92 von 5 Sternen bewerteter Fahrer von Ride Austin. All das können Ride-Austin-Nutzer schon vor der Ankunft des Autos in der App sehen. Bei der Konkurrenz läuft es nahezu identisch ab.

Bald sind es drei Jahre, die Iuser für Ride Austin durch die Stadt fährt. Jetzt zur Messezeit habe er sehr viele Fahrgäste aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt, erzählt er auf unserer gemeinsamen Fahrt durch die vollen Straßen der texanischen Großstadt.

In seinem Toyota ist es auffallend ordentlich, Iuser hat sein blau-kariertes Hemd akkurat in die Hose gesteckt. Laut eigener Aussage verdient er tatsächlich mehr als seine Kollegen - oder Konkurrenten - bei Uber und Lyft. Wie viel, das möchte er nicht sagen.

Auf die Frage, was Fahrer verdienen, antwortet Ride Austin auf der eigenen Webseite: "Weil Ride Austin eine Non-Profit-Organisation ist, können wir unseren Fahrern einen höheren Anteil des Gesamtpreises zahlen, während wir die Fahrpreise gering halten." Auch auf Anfrage der WirtschaftsWoche äußerte sich Ride Austin dazu nicht genauer.

Die spendenbasierte Organisation gibt es seit 2016. Sie wurde gegründet, weil Uber und Lyft sich zu dieser Zeit aus Austin zurückgezogen ...

