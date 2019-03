Aurora Cannabis konnte am Freitag einen weiteren Aufschlag markieren. Allerdings brachte zum Wochenausklang erst der Handel in den USA einen "endgültigen" Durchbruch. Der Titel gewann immerhin 2,4 % und zählt nun zu den stärkeren am Markt. Dabei steht der Wert zumindest an den deutschen Finanzmärkten kurz davor, eine bedeutende Schallmauer von unten nach oben zu durchbrechen. Es ging auf annähernd 7 Euro nach oben. Jetzt steht die Chance recht gut, auch noch den nächsten Schritt in Richtung von ... (Frank Holbaum)

