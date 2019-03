Der Immobilienkonzern LEG bekommt einen neuen Unternehmenschef. Nach 13 Jahren an der Spitze des Unternehmens werde Thomas Hegel, der im April 63 Jahre alt werde, mit Abschluss der nächsten Hauptversammlung am 29. Mai 2019 ausscheiden, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Sonntag in Düsseldorf mitteilte. Seine Nachfolge tritt ab dem 1. Juni 2019 der derzeitige Digitalvorstand Lars von Lackum (43 Jahre) an.

Zudem legte der Immobilienkonzern Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 vor. Dank höherer Mieten stieg der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) 2018 im Jahresvergleich 7,9 Prozent auf 318,6 Millionen Euro. Damit erfüllte LEG sein selbst gestecktes Jahresziel. Die Kaltmieten legten im vergangenen Jahr pro Quadratmeter auf vergleichbarer Fläche um 3,0 Prozent auf durchschnittlich 5,67 Euro pro Quadratmeter zu.

Die Aktionäre sollen mit einer von 3,04 auf 3,53 Euro erhöhten Dividende je Aktie an dem Erfolg teilhaben. Die durchschnittliche Schätzung von Analysten wurde bei der Dividende einen Tick übertroffen.

Für 2019 peilt der Vorstand weiteres Gewinnwachstum an. Das Ziel eines operativen Gewinns von 338 bis 344 Millionen Euro wurde bestätigt. 2020 soll der FFO1 dann auf 356 bis 364 Millionen Euro zulegen./mne/mis

ISIN DE000LEG1110

