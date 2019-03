Nach NRW hat die Bahn am Sonntagnachmittag ihren Verkehr auch in Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen eingestellt. Sturmtief "Eberhard" führe zu weiteren Beeinträchtigungen im Bahnverkehr im Westen, in der Mitte und im Süden Deutschlands, teilte die Bahn mit.

Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren. Betroffen ist auch der internationale Verkehr in Richtung Niederlande und Belgien. Der Deutsche Wetterdienst hat unterdessen angekündigt, dass "Eberhard" in Richtung Süden und Osten weiterzieht. Auswirkungen seien aktuell noch nicht absehbar, so die Bahn.

Alle Zugbindungen für Sonntag sind aufgehoben, die Tickets behalten ihre Gültigkeit bis zu einer Woche nach Reisedatum oder können kostenfrei storniert werden, so das Unternehmen.