Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert im Kampf der Vereinten Nationen gegen zu viel Plastikmüll, weltweites Recycling zum Ziel einer UN-Konvention zu machen. "Meine langfristige Vision ist einen globale Kreislaufwirtschaft, in der Abfälle als wertvolle Ressourcen immer wieder genutzt werden", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur zum Start der Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Nairobi am Montag. "Ein solches ehrgeiziges Langfristziel sollte sich auch in einer UN-Plastikkonvention wiederfinden."

Die Gespräche über eine solche Konvention sollen in der kenianischen Hauptstadt ihren Anfang nehmen. Das Abkommen soll auch Sicht Schulzes dazu führen, dass alle Länder Systeme zur Sammlung von Abfall einführen, dass sie Müll vermeiden und für mehr Recycling sorgen. "Ein weltweites Verbot, unbehandelten Müll auf Deponien zu lagern, wäre langfristig ein weiteres sinnvolles Ziel", sagte die Ministerin. All diese Maßnahmen trügen gleichzeitig dazu bei, die Wirtschaft zukunftsfähiger zu machen und die Verschwendung von Ressourcen zu stoppen.

Die Vermüllung der Meere steht auf dem fünftägigen Treffen von Regierungsvertretern aus aller Welt besonders im Fokus. "Plastiktüten im Pottwal, verdreckte Strände, Müllteppiche auf dem Ozean: Das sind globale Probleme, die global gelöst werden müssen", sagte Schulze. Auch die Verschwendung von Lebensmitteln und die Elektromobilität sollen Themen sein. Aus Deutschland reist Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth an./ted/DP/zb

