"Münchner Merkur" zu Asyl/Geldleistungen

Der Streit und Grundrente und Hartz IV ist im vollen Gang, da zündelt die SPD in ihrem Vorwahlkampf gegen den Noch-Koalitionspartner Union bereits mit dem nächsten Thema. Die geforderte Anhebung der Leistungen für Asylbewerber ist das grundfalsche Signal. Mehr als die Hälfte aller in Europa ankommenden Asylbewerber zieht es schon jetzt nach Deutschland. Das liegt auch mit an den hohen Sozialleistungen. Die Asylströme begrenzen zu wollen, was ja auch die SPD beteuert, aber zugleich die Attraktivität des Ziellandes Deutschland zu steigern, das passt nicht zusammen. Richtiger wäre eine EU-weite Harmonisierung der Standards. Stattdessen setzt die SPD auf den nächsten deutschen Ego-Trip in Europa./al/DP/mis

AXC0022 2019-03-11/05:35