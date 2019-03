Nach dem Rückschlag in der Vorwoche zeichnen sich am Montag im Dax wieder Gewinne ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher und damit wieder knapp über die runde Marke von 11 500 Punkten. In der Vorwoche war der Dax an der 200-Tage-Linie nicht weitergekommen. Sie findet als Indikator für den längerfristigen Trend viel Beachtung.

Bereits an der Wall Street hatten sich die Kurse am Freitag nach dem europäischen Handelsende deutlich erholt. Nun folgte am Morgen auch in Asien eine Reaktion auf die jüngste Kursschwäche. In der neuen Woche dürften neben Abstimmungen über den Brexit in London wohl vor allem Konjunkturdaten aus China, den USA und Europa die Märkte bewegen. Zuletzt hatten weitere Anzeichen für eine Schwäche der Konjunktur die Kauflust der Anleger gedämpft./ag/zb

ISIN DE0008469008

AXC0043 2019-03-11/07:23