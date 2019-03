Der digitale Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft macht auch vor der Schüttguttechnik nicht halt. Mit der Digitalisierung eng verwoben ist die Notwendigkeit, sich in einem vermehrt globalisierten Umfeld zu behaupten und neue Wege zum Kunden zu erschließen - nicht zuletzt schürt sie aber auch die Hoffnung auf mehr Wachstum und Produktivität. Das Ziel der CT-Umfrage war es daher zu erfahren: Wie schauen die Hersteller von Schüttguttechnik auf den digitalen Wandel? Und: Wo stehen sie selbst in diesem Prozess? Dazu hat die CT-Redaktion 62 Herstellern acht Fragen gestellt; 24 Unternehmen haben - natürlich anonym - mit uns ihren Blick auf die Digitalisierung geteilt. Knapp die Hälfte der Antworten kamen aus größeren mittelständischen Unternehmen, fast ebenso viele Rückmeldungen wurden jedoch von Mitarbeitern aus Firmen mit weniger als 1.000 Angestellten gegeben. Herausgekommen ist ein spannendes Schlaglicht auf den Stand der Digitalisierung in der Schüttguttechnik, das auch den Vergleich mit anderen Branchen zulässt.

Digitalisierung als Chance - aber erst in der Zukunft

Der digitale Wandel hat in Deutschland zuletzt nicht gerade positive Schlagzeilen gemacht: Verbreitet ist in weiten Bevölkerungsschichten die Angst vor der Digitalisierung als "Jobkiller" - aber auch unter Unternehmen die Befürchtung, von der digitalen Konkurrenz aus Amerika oder Fernost überholt zu werden. Umso überraschender daher, dass die deutschen Hersteller von Schüttguttechnik hoffnungsfroh in die digitale Zukunft blicken: 83 % der Befragten sehen die Digitalisierung als Chance, nur 8 % bewerten sie als Bedrohung (Rest: keine Angabe). Sie sind damit noch optimistischer als der deutsche Mittelstand insgesamt: In einer Umfrage der Unternehmensberatung EY vom März 2018 bewerteten 74 % der deutschen Mittelständler die Digitalisierung mehr als Chance denn als Bedrohung, im Maschinenbau waren es 78 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...