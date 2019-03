Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

China und die USA stehen nach Aussage des chinesischen Notenbank-Gouverneurs Yi Gang kurz vor dem Abschluss eines Währungsabkommens. Damit könnte ein jahrelanger Streit zwischen Peking und Washington über den Umgang der Chinesen mit ihrer Währung beigelegt werden. Zugleich ist es wichtiger Bestandteil der aktuell laufenden Gespräche um ein Handelsabkommen. "Beide Seiten haben sich auf viele entscheidende und wichtige Fragen geeinigt", sagte Yi. Als Teil des Abkommens werde sich China nicht an wettbewerbsbedingten Abwertungen beteiligen, um chinesischen Exporteuren Unterstützung auf Auslandsmärkten zu verschaffen - eine Verpflichtung, die China auch in multilateralen Vereinbarungen eingegangen ist, so mit der G20. Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, nannte die Aussagen als Beweis dafür, dass beide Seiten Fortschritte beim Abschluss eines Handelsabkommens machten. Er sagte, er sei "optimistisch", dass die beiden Seiten in diesem oder im nächsten Monat eine Vereinbarung abschließen würden.

TAGESTHEMA II

Die US-Notenbank muss ihre aktuelle Zinspolitik vor dem Hintergrund eines durchwachsenen Preisdrucks, eines insgesamt starken US-Arbeitsmarktes und eines langsameren globalen Wachstums nicht ändern, sagte US-Notenbankpräsident Jerome Powell. "Da nichts in der Perspektive eine sofortige politische Reaktion erfordert", habe die Fed "einen geduldigen, abwartenden Ansatz gewählt, um jede Änderung in der Haltung der Politik in Betracht zu ziehen", so Powell. Powell sagte weiter, dass der Referenzzinssatz "jetzt innerhalb des breiten Spektrums von Schätzungen des neutralen Zinssatzes liegt" und dass seine Kollegen im Offenmarktausschuss "allgemein zustimmen, dass diese politische Haltung angemessen ist".

AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 13:30 Einzelhandelsumsatz Januar (ursprünglich 15.2.2019) PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm 15:00 Lagerbestände Dezember (ursprünglich 15.2.2019) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.753,20 +0,05% Nikkei-225 21.125,09 +0,47% Hang-Seng-Index 28.376,61 +0,53% Kospi 2.137,06 -0,02% Schanghai-Composite 2.994,57 +0,83% S&P/ASX 200 6.180,20 -0,38%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während es an den Börsen in China und Tokio nach einem zurückhaltenen Start aufwärts geht, gab Sydney leicht nach. Der Schanghai-Composite erholt sich etwas, nachdem er am Freitag mit einem Minus von 4,4 Prozent seinen schwärzesten Handelstag seit fünf Monaten erlebt hatte. Gestützt wird der Markt von positiven Schlagzeilen zum US-chinesischen Handelsstreit. Gegen den Trend in Sydney ging es für Newcrest Mining um 3,8 Prozent nach oben, nachdem der Rohstoffkonzern den Kauf einer 70-prozentigen Beteiligung an einer kanadischen Goldmine zugestimmt hatte. Konjunktursorgen und Skepsis über den weiteren Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und China hatten zum Ende der Vorwoche für einen kräftigen Ausverkauf an den asiatischen Märkten gesorgt. Vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den USA hat sich China am Wochenende nun optimistisch gezeigt. "Wenn Sie nach den Aussichten für die nächsten Beratungen fragen, habe ich das Gefühl, dass es Hoffnung gibt", sagte Vize-Handelsminister Wang Shouwen. Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, sagte, er sei "optimistisch", dass beide Seiten in diesem oder im nächsten Monat eine Vereinbarung abschlössen. Der chinesischen Zentralbank (PBoC) zufolge stehen Washington und Peking offenbar vor einem Abschluss eines Währungsabkommens. Damit könnte ein jahrelanger Streit zwischen beiden Ländern über den Umgang der Chinesen mit ihrer Währung beigelegt werden. Derweil haben chinesische Banken im Februar deutlich weniger Kredite vergeben. Deutlich abgeschwächt hat sich in China auch der Anstieg der Verbraucher- und Erzeugerpreise.

US-NACHBÖRSE

Der Verwaltungsrat des irischen Medizintechnikers Medtronic genehmigte am Freitagabend nach der Schlussglocke ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 6 Milliarden US-Dollar. Die Titel stiegen um 0,6 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen Conatus Pharmaceuticals hatte nach der Schlussglocke Viertquartalszahlen und Neuigkeiten zu Neuentwicklungen vorgelegt, die wohlwollend aufgenommen wurden. Dabei dürften vor allem die Informationen zur Entwicklungspipeline gestützt haben, denn die Gesellschaft blieb bei gesunkenen Erlösen in den roten Zahlen. Die Titel zogen um 4,1 Prozent an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.450,24 -0,09 -22,99 9,10 S&P-500 2.743,06 -0,21 -5,87 9,42 Nasdaq-Comp. 7.408,14 -0,18 -13,32 11,65 Nasdaq-100 7.015,69 -0,16 -11,19 10,83 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 814 Mio 918 Mio Gewinner 1.311 893 Verlierer 1.595 2.045 Unverändert 113 89

Knapp behauptet - Die ohnehin schon kursierenden Wachstumssorgen haben zunächst neue Nahrung bekommen und die Börsianer zu Verkäufen getrieben. Allerdings erholten sich die Indizes im späten Geschäft und schlossen nur noch leicht im Minus und auf Tageshoch. Teilnehmer sagten, dass das Thema Wachtumssorgen möglicherweise bereits ausgespielt sei. Unter den Einzelaktien fielen Marvell Technology um 2,6 Prozent. Für Enttäuschung sorgte die Ankündigung des Chipherstellers, in den nächsten Monaten mit einem schwierigen Geschäftsverlauf zu rechnen. Einen überraschenden Verlust meldete American Outdoor Brands (ehemals Smith & Wesson) für ihr drittes Quartal. Der Kurs verlor 12,4 Prozent. Cowen stufte die Titel von Exxon Mobil runter, der Kurs des Ölmultis sank um 1,4 Prozent - auch belastet vom Ölpreisverfall. Um 3,4 Prozent südwärts ging es für Okta. Der Spezialist für Identitätserfassung enttäuschte mit seinem Gewinnausblick. Einen Kurseinbruch um 25 Prozent erlebten Eventbrite. Der Online-Ticketvermarkter wies einen höher als erwartet ausgefallenen Nettoverlust aus. Costco Wholesale wartete mit guten Geschäftszahlen auf, die Titel zogen um 5,1 Prozent an. Futu Holdings zeigten ein starkes Börsendebut. Der chinesische Online-Broker ist bereits jetzt schon profitabel und setzt auf die neue chinesische Mittelklasse und deren Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten. Gegenüber dem Emissionpreis stieg die Aktie um 27,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,46 -0,8 2,47 125,7 5 Jahre 2,43 -1,7 2,45 50,4 7 Jahre 2,51 -2,3 2,54 26,6 10 Jahre 2,63 -1,0 2,64 18,6 30 Jahre 3,01 -1,5 3,03 -5,7

Der Rentenmarkt profitierte von Konjunktursorgen. Im Gegenzug sank die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen 1 weiteren Basispunkt auf 2,63 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.20 Uhr Do, 17.37 Uhr % YT EUR/USD 1,1238 +0,04% 1,1199 1,1220 -2,0% EUR/JPY 124,89 +0,07% 124,32 125,26 -0,7% EUR/CHF 1,1334 +0,09% 1,1309 1,1325 +0,7% EUR/GBP 0,8654 +0,02% 0,8565 0,8569 -3,8% USD/JPY 111,14 +0,04% 111,00 111,64 +1,4% GBP/USD 1,2987 +0,03% 1,3077 1,3093 +1,8% Bitcoin BTC/USD 3.873,38 -0,79% 3.872,00 3.869,92 +4,1%

Der US-Dollar gab im Tagesverlauf kontinuierlich nach. Der breit aufgestellte WSJ-Dollarindex büßte 0,2 Prozent ein. Der Euro stieg auf 1,1234 Dollar nach Wechselkursen unter 1,12 am Vorabend. Am Donnerstag war der Euro noch nach den neuesten EZB-Ankündigingen einer lockereren Geldpolitik massiv unter Druck geraten. Das Pfund wertete auf breiter Front ab im Vorfeld weiterer Abstimmungen im Londoner Unterhaus über den Brexit. Der Yen legte mit den schwachen US-Daten zu und wurde damit ähnlich wie Gold seinem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in schwierigen Zeiten gerecht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,37 56,07 +0,5% 0,30 +22,3% Brent/ICE 65,99 65,74 +0,4% 0,25 +20,7%

Erdöl verbilligte sich: US-Leichtöl der Sorte WTI verlor zum Settlement 1 Prozent auf 56,07 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent 0,7 Prozent auf 65,82 Dollar. Belastet wurde der Ölmarkt von den schwachen China-Daten, die auf ein Abflauen der Nachfrage deuten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,89 1.296,69 +0,2% +2,20 +1,3% Silber (Spot) 15,35 15,31 +0,2% +0,04 -1,0% Platin (Spot) 816,73 816,00 +0,1% +0,73 +2,5% Kupfer-Future 2,90 2,89 +0,4% +0,01 +10,2%

Der Goldpreis zählte zu den Gewinnern der negativen Konjunkturentwicklung. Die Feinunze kostete mit 1.300 Dollar 1,1 Prozent mehr als am Vorabend. Damit endete die rund zweiwöchige Schwächephase des Goldpreises.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

