China und die USA stehen nach Aussage des chinesischen Notenbank-Gouverneurs Yi Gang kurz vor dem Abschluss eines Währungsabkommens. Damit könnte ein jahrelanger Streit zwischen Peking und Washington über den Umgang der Chinesen mit ihrer Währung beigelegt werden. Zugleich ist es wichtiger Bestandteil der aktuell laufenden Gespräche um ein Handelsabkommen. "Beide Seiten haben sich auf viele entscheidende und wichtige Fragen geeinigt", sagte Yi. Als Teil des Abkommens werde sich China nicht an wettbewerbsbedingten Abwertungen beteiligen, um chinesischen Exporteuren Unterstützung auf Auslandsmärkten zu verschaffen - eine Verpflichtung, die China auch in multilateralen Vereinbarungen eingegangen ist, so mit der G20. Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, nannte die Aussagen als Beweis dafür, dass beide Seiten Fortschritte beim Abschluss eines Handelsabkommens machten. Er sagte, er sei "optimistisch", dass die beiden Seiten in diesem oder im nächsten Monat eine Vereinbarung abschließen würden.

Die US-Notenbank muss ihre aktuelle Zinspolitik vor dem Hintergrund eines gemischten Preisdrucks, eines insgesamt starken US-Arbeitsmarktes und eines langsameren globalen Wachstums nicht ändern, sagte US-Notenbankpräsident Jerome Powell. "Da nichts in der Perspektive eine sofortige politische Reaktion erfordert", habe die Fed "einen geduldigen, abwartenden Ansatz gewählt, um jede Änderung in der Haltung der Politik in Betracht zu ziehen", so Powell. Powell sagte weiter, dass der Referenzzinssatz "jetzt innerhalb des breiten Spektrums von Schätzungen des neutralen Zinssatzes liegt" und dass seine Kollegen im Offenmarktausschuss "allgemein zustimmen, dass diese politische Haltung angemessen ist".

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Januar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,5 Mrd Euro zuvor: +19,4 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +18,0 Mrd Euro zuvor: +21,0 Mrd Euro - US 13:30 Einzelhandelsumsatz Januar (ursprünglich 15.2.2019) PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm 15:00 Lagerbestände Dezember (ursprünglich 15.2.2019) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

Stand +/- % S&P-500-Future 2.753,20 0,05 Nikkei-225 21.125,09 0,47 Schanghai-Composite 2.997,15 0,92 DAX 11.457,84 -0,52 DAX-Future 11.490,00 -0,04 XDAX 11.491,13 -0,05 MDAX 24.300,16 -0,57 TecDAX 2.626,86 0,08 EuroStoxx50 3.283,60 -0,76 Stoxx50 3.028,30 -0,79 Dow-Jones 25.450,24 -0,09 S&P-500-Index 2.743,07 -0,21 Nasdaq-Comp. 7.408,14 -0,18 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,56 +4

Leichter - Sorgen um die Konjunktur belasteten und sorgten zugleich für Abwärtsdruck auf die Renditen am Anleihemarkt. Am Anleihenmarkt fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zeitweise auf 0,05 Prozent.Dennoch schlossen die Aktienindizes über den Tagestiefs, die sie im Anschluss an schwache US-Arbeitsmarktdaten markierten. Bereits zuvor hatten trübe deutsche Auftragseingänge und schwache chinesische Konjunkturdaten auf die Stimmung gedrückt. Zu den Konjunktursorgen kamen neue Ängste vor "Strafzöllen." EU-Handelskommissarin Malmström hatte unterstrichen, es gebe keine Spielräume, auch Agrarprodukte in die Verhandlungen mit den USA aufzunehmen. Der Stoxx-Auto-Branchenindex gab um 1,3 Prozent nach. Dem negativen Trend entziehen konnten sich Telekomtitel, deren Index um 0,4 Prozent stieg. Die Branche gilt als zinssensibel und relativ konjunkturresistent. Essilorluxottica brachen um 6,3 Prozent ein. Die Geschäftszahlen seien gut, doch habe sich der Markt einen optimistischeren Ausblick gewünscht, hieß es.

Die fallenden Zinsen stützten zinssensible Immobilienaktien. Im DAX setzten Vonovia ihre Erholung mit einem Plus von 2,5 Prozent fort. Im MDAX stiegen LEG Immobilien um 2,8 Prozent und Deutsche Wohnen um 1,7 Prozent. Für Wirecard ging es um 5,3 Prozent nach oben. Ein Händler verwies auf einen Tweet von Wirecard-Chef Markus Braun, worin der sich überzeugt davon zeigte, dass sich der Markt schon bald wieder auf die operative Entwicklung konzentrieren werde. Die Aktie litt in den vergangenen Wochen massiv unter Vorwürfen über zweifelhafte Bilanzpraktiken in Asien.

Laut einem Händler bei Lang & Schwarz gab es keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten.

Knapp behauptet - Zu Handelsbeginn im Fokus stand ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht. Die ohnehin schon kursierenden Wachstumssorgen erhielten damit zunächst neue Nahrung. Allerdings erholten sich die Indizes im späten Geschäft. Teilnehmer sagten, dass das Thema Wachtumssorgen möglicherweise bereits ausgespielt sei. Möglicherweise rücke zudem wieder die zu erwartende zeitlich ausgedehnte Niedrigzinspolitik in den Blick. Unter den Einzelaktien fielen Marvell Technology um 2,6 Prozent. Für Enttäuschung sorgte die Ankündigung des Chipherstellers, in den nächsten Monaten mit einem schwierigen Geschäftsverlauf zu rechnen. Einen überraschenden Verlust meldete American Outdoor Brands (ehemals Smith & Wesson) für das dritte Quartal. Der Kurs verlor 12,4 Prozent. Cowen stufte Exxon Mobil herrunter, der Kurs des Ölmultis sank um 1,4 Prozent - auch belastet vom Ölpreisverfall. Einen Kurseinbruch um 25 Prozent erlebten Eventbrite. Der Online-Ticketvermarkter wies einen höher als erwartet ausgefallenen Nettoverlust aus. Costco Wholesale wartete mit guten Geschäftszahlen auf, die Titel zogen um 5,1 Prozent an.

Der Rentenmarkt profitierte von den Konjunktursorgen. Im Gegenzug sank die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 1 Basispunkt auf 2,63 Prozent.

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.32 Uhr EUR/USD 1,1240 +0,0% 1,1234 1,1241 EUR/JPY 124,94 +0,1% 124,80 124,97 EUR/CHF 1,1335 +0,1% 1,1324 1,1326 EUR/GBR 0,8656 +0,0% 0,8653 0,8626 USD/JPY 111,16 +0,1% 111,09 111,17 GBP/USD 1,2986 +0,0% 1,2984 1,3031 Bitcoin BTC/USD 3.875,50 -0,74 3.904,25 3.884,13

Der US-Dollar gab im Tagesverlauf kontinuierlich nach. Der breit aufgestellte WSJ-Dollarindex büßte 0,2 Prozent ein. Der Euro stieg auf 1,1234 Dollar nach Wechselkursen unter 1,12 am Vorabend. Am Donnerstag war der Euro noch nach den neuesten EZB-Ankündigingen einer lockereren Geldpolitik massiv unter Druck geraten. Das Pfund wertete auf breiter Front ab im Vorfeld weiterer Abstimmungen im Londoner Unterhaus über den Brexit. Der Yen legte mit den schwachen US-Daten zu und wurde damit ähnlich wie Gold seinem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in schwierigen Zeiten gerecht.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,34 56,07 +0,5% 0,27 +22,3% Brent/ICE 66,00 65,74 +0,4% 0,26 +20,7%

Erdöl verbilligte sich, wenngleich es im Tagesverlauf eine deutliche ERholung von den Tagestiefs gab. US-Leichtöl der Sorte WTI verlor zum US-Settlement 1 Prozent auf 56,07 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent 0,7 Prozent auf 65,82 Dollar. Belastet wurde der Ölmarkt laut Merktteilnehmern von schwachen Ex- und Importdaten aus China, die auf ein Abflauen der Nachfrage deuteten.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,90 1.296,69 +0,2% +2,22 +1,3% Silber (Spot) 15,35 15,31 +0,3% +0,04 -0,9% Platin (Spot) 816,33 816,00 +0,0% +0,33 +2,5% Kupfer-Future 2,90 2,89 +0,4% +0,01 +10,2%

Der Goldpreis zählte zu den Gewinnern aufgeflammten Konjunktursorgen weltweit. Die Feinunze kostete mit 1.300 Dollar 1,1 Prozent mehr als am Vorabend. Damit endete eine rund zweiwöchige Schwächephase.

Bahnreisende müssen in Folge des Sturmtiefs "Eberhard" auch am Montag mit Behinderungen rechnen. Zwar rolle der Fernverkehr von und nach Nordrhein-Westfalen wieder, sagte eine Bahnsprecherin, einige Strecken waren aber weiter gesperrt. Zudem gab es im Regionalverkehr in NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz nach wie vor Einschränkungen.

