Die chemische Industrie spielt eine entscheidende Rolle in den regionalen Volkswirtschaften überall auf der Welt



Nairobi, Kenya (ots/PRNewswire) - In Verbindung mit dem Beginn der vierten Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA-4)) hat der Internationale Rat der Chemieverbände (ICCA) heute eine Analyse der Beiträge der chemischen Industrie zur Weltwirtschaft veröffentlicht:The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our World's Sustainability Challenges. Dem Bericht zufolge betrifft die chemische Industrie fast jeden gut produzierenden Sektor und leistet einen geschätzten Beitrag von 5,7 Billionen Dollar zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) durch direkte, indirekte und induzierte Auswirkungen. Das entspricht sieben Prozent des weltweiten BIP und unterstützt 120 Millionen Arbeitsplätze weltweit.



"Die Innovationen, die von der langjährigen weltweiten Präsenz der chemischen Industrie entwickelt und produziert werden, haben zu einer Wende in der Menschheitsgeschichte beigetragen. Im Laufe der Zeit sind die Chemieunternehmen zu einem integralen Bestandteil der Weltwirtschaft und zu einem entscheidenden Faktor für Technologien geworden, die das Leben der Menschen auf der ganzen Welt verbessern", sagte Cal Dooley, ICCA Council Secretary und President und CEO des American Chemistry Council (ACC)). "Dieser Bericht macht deutlich, dass die Chemiewirtschaft ein unersetzlicher Beitrag zum globalen BIP ist, eine Quelle für qualifizierte Beschäftigungsmöglichkeiten und ein wichtiger Faktor für Fortschritte bei den ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten der nachhaltigen Entwicklung, wie sie sich in den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung widerspiegeln."



Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:



- Die chemische Industrie trug direkt 1,1 Billionen US-Dollar zum Welt-BIP bei und beschäftigte 15 Millionen Menschen, was sie zum fünftgrößten globalen Produktionssektor macht. - Für jeden US-Dollar, den die chemische Industrie erwirtschaftet, werden weitere 4,20 USD an anderer Stelle in der Weltwirtschaft generiert. - Unternehmen der chemischen Industrie gaben 2017 schätzungsweise 3 Billionen US-Dollar für ihre Lieferanten aus und kauften Waren und Dienstleistungen, die bei der Herstellung ihrer Produkte verwendet wurden. Diese Ausgaben für die Lieferkette trugen schätzungsweise 2,6 Billionen US-Dollar zum globalen BIP bei und unterstützten 60 Millionen Arbeitsplätze. - Die globale Chemieindustrie investierte schätzungsweise 51 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung und unterstützte damit 1,7 Millionen Arbeitsplätze und 92 Milliarden US-Dollar in die Wirtschaftstätigkeit. - Der größte Beitrag zum BIP und zur Beschäftigung ist die Chemieindustrie im asiatisch-pazifischen Raum, die 45 Prozent des gesamten jährlichen Wirtschaftswertes der Branche erwirtschaftet und 69 Prozent aller Arbeitsplätze unterstützt. Europa leistete den nächstwichtigsten Beitrag (1,3 Billionen US-Dollar Gesamtbeitrag zum BIP, 19 Millionen unterstützte Arbeitsplätze), gefolgt von Nordamerika (866 Milliarden US-Dollar Gesamtbeitrag zum BIP, 6 Millionen unterstützte Arbeitsplätze).



"Diese neue Analyse unterstreicht die wesentliche Rolle, die die chemische Industrie bei der Förderung des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Chancen für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt spielt. Die Auswirkungen der chemischen Industrie gehen jedoch über den wirtschaftlichen Wert hinaus", sagte Marco Mensink, Director General, European Chemical Industry (CEFIC)). "In Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen im Rahmen des Strategischen Ansatzes zum Internationalen Chemikalienmanagement (SAICM) engagieren wir uns intensiv für den Aufbau von Kapazitäten zum sicheren Umgang mit Chemikalien durch deren Herstellung, Transport, Verwendung und Entsorgung und haben über 230 Workshops in 45 Ländern durchgeführt."



Die ICCA beauftragte Oxford Economics mit einer detaillierten Bewertung der Beiträge der chemischen Industrie zur Weltwirtschaft. Der Bericht zielt darauf ab, das gesamte Ausmaß des wirtschaftlichen Fußabdrucks der chemischen Industrie zu untersuchen - wobei die Produktion von chemischen Produkten die Aktivität nicht nur in der Industrie selbst (direkte Auswirkungen), sondern auch in einer Vielzahl anderer Sektoren entlang der Lieferkette (indirekte Auswirkungen, die durch die Beschaffung von Vorprodukten unterstützt werden) und lohnfinanzierte Auswirkungen (lohnbedingte Auswirkungen, die durch die Konsumausgaben der von der Industrie und ihren Lieferanten beschäftigten Arbeitnehmer aufrechterhalten werden) unterstützt.



"Die von der Chemiebranche hergestellten Produkte verändern das Leben der Menschen, indem sie sauberes Wasser bereitstellen und erneuerbare Energiequellen, fortschrittliche medizinische Versorgung, stabile und nahrhafte Lebensmittelversorgung, Recyclingtechnologien und vieles mehr ermöglichen", sagte Hiroshi Watanabe, Director General, Japan Chemical Industry Association (JCIA) (https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2398282-1&h=361420883&u=https%3A%2F%2Fwww.nikkaky o.org%2F&a=Hiroshi+Watanabe%2C+Director+General%2C+Japan+Chemical+Ind ustry+Association+(JCIA)). "Indem wir den wirtschaftlichen Wert unserer Geschäftstätigkeit, Forschung und Produkte erfassen, sehen wir nun das volle Ausmaß der positiven Auswirkungen unserer Branche auf die heutige Gesellschaft und die wichtige Rolle, die wir bei der Schaffung eines Weges zu einer nachhaltigeren Zukunft spielen."



Weitere Informationen und ein kostenloses Exemplar dieses Berichts finden Sie unter www.icca-chem.org/EconomicAnalysis. Weitere Informationen über den Beitrag der ICCA zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (englisch Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen finden Sie unter www.icca-chem.org/SDGs.



Informationen zu ICCA Der International Council of Chemical Associations (ICCA) ist eine Vereinigung von Innovatoren, Visionären, Lösungsanbietern und Pionieren der Produktverantwortung. Durch kontinuierliche Innovationen in der Chemie und die ständige Verbesserung der sicheren Handhabung von Chemikalien leistet die globale Chemieindustrie einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft: Verbesserung der menschlichen Gesundheit, Schutz der Umwelt und Wohlstand weltweit. Erfahren Sie mehr über ICCA unter www.icca-chem.org.



