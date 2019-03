Unternehmen beurteilen ihre Geschäftsaussichten deutlich negativer als im vergangenen Jahr. Viele fürchten schädliche Auswirkungen der US-Handelspolitik.

Unternehmen halten nicht mehr viel von Donald Trump. Weltweit macht sich fast die Hälfte der Firmen Sorgen, dass die Politik des US-Präsidenten ihr Geschäft negativ beeinflusst.

Das ist ein Ergebnis einer Umfrage, die der Asset Manager Fidelity International in London unter 165 seiner Analysten durchgeführt hat. Diese Experten sprechen jedes Jahr mit insgesamt rund 16.000 Unternehmen, oft mit deren Chefs oder Finanzvorständen. Über diesen direkten Draht haben sie einen guten Einblick in die Stimmungslage der einzelnen Branchen.

Und die ist deutlich schlechter geworden, wie die Umfrage zeigt, die dem Handelsblatt vorab vorliegt. "Vor einem Jahr setzten die Unternehmen laut Erkenntnissen unserer Analysten noch sehr auf die positiven Effekte der Steuerreform, der Deregulierung und der höheren staatlichen Ausgaben. Das ist jetzt weitgehend den Ängsten vor den Auswirkungen des Handelsstreits gewichen", erklärt Michael Sayers, der bei Fidelity International das weltweite Aktienresearch leitet.

Eine wichtige Erkenntnis aus der Umfrage ist auch, dass viele Unternehmen jetzt sehr viel vorsichtiger mit Blick auf Investitionen sind. Das ist beängstigend, denn Handelsströme und Investitionen gelten als wichtige Treiber für die wirtschaftliche Entwicklung. Positiv ist aber zumindest, dass die Unternehmen zwar eine schwächere Entwicklung erwarten, aber keine Rezession.

Das Stimmungsbarometer, das Fidelity aus den Befragungen ableitet, ist deshalb für das laufende Jahr global von 1,6 auf 0,6 Punkte gefallen. Niedriger lag es zuletzt nur 2016, also in dem Jahr, in dem sich die Briten gegen die EU entschieden und die Präsidentschaftswahlen in den USA ...

