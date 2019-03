Vor dem Wochenende tauchte ein Dauerthema wieder an die Oberfläche: Der "Focus" berichtete erneut über mögliche Fusionsgespräche von Commerzbank und Deutsche Bank. Seit Monaten wird an der Börse über ein Zusammengehen der beiden Banken spekuliert. Die Vorstandsvorsitzenden beider Banken, Christian Sewing und Martin Zielke, seien seit wenigen Tagen wieder in intensiven Gesprächen. Der Focus beruft sich auf die berühmten mit den Vorgängen vertrauten Personen. EUWAX ...

