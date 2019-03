Electronic Arts hatte es zum Ende des vorigen Jahres nicht leicht und die Kurse der Aktie gingen nach unten. Der Wert des Unternehmens hatte sich seit Mitte 2018 zwischenzeitlich halbiert und erfolgsverwöhnte Aktionäre sahen in diesem Zeitraum ein ganz anderes Gesicht des Wertpapiers. Immerhin konnten sich die Kurse in den letzten fünf Jahren nahezu verzehnfachen und jede noch so kleine Korrektur bot meist eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Den vollständigen Artikel lesen ...