Eine Indonesierin saß unter dem Verdacht in Haft, an dem Mord am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber beteiligt gewesen zu sein. Nun kam sie überraschend frei.

Im Fall um den Giftmord am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist eine indonesische Verdächtige nach rund zwei Jahren Haft überraschend freigekommen. Ein Richter am Obersten Gericht in der Stadt Shah Alam ließ die Klage gegen Siti Aisyah am Montag fallen, nachdem die Staatsanwälte die Vorwürfe ohne Angabe von Gründen zurückzogen. Formal freigesprochen wurde die Indonesierin nicht.

Rasch wurde sie aus dem Gerichtssaal geführt und in ein wartendes Auto gesetzt. Aisyah wirkte gelöst. Sie habe erst am Morgen erfahren, dass sie freikomme. "Ich bin überrascht und sehr glücklich", sagte Aisyah. Ihren Anwälten zufolge sollte sie zur indonesischen Botschaft gebracht und dann bald nach Jakarta ausgeflogen ...

