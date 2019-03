Der DAX wird zum Wochenauftakt mit deutlichen Gewinnen erwartet. Eine späte Erholung an den US-Börsen und kräftige Kursgewinne an den asiatischen Märkten - der CSI 300 kletterte nach positiven Aussagen zum Verlauf der Handelsgespräche mit den USA um 1,9 Prozent - sorgen für frische Impulse. In der Vorwoche hatten Sorgen um eine Abkühlung der Weltwirtschaft den DAX noch 1,4 Prozent ins Minus gedrückt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

