Die Gemeinschaftswährung startete positiv in die neue Handelswoche und so konnte der EUR/USD zum Tageshoch von 1,1240/45 steigen. EUR/USD schaut auf Daten, Stimmung Das Paar konnte seine Gewinne vom Freitag ausbauen, so dass es sich vom EZB induzierten Donnerstag Abverkauf erholt, nach dem es am neuen 2019 Tief im Bereich der 1,1180 zu einer Bodenbildung ...

