Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 1,1174 USD musste der Euro im Vergleich zum US-Dollar in der abgelaufenen Woche ein neues zyklisches Tief hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das neue Low ziehe schwerwiegende charttechnische Implikationen nach sich. So müssten sich Anleger ernsthaft mit der Auflösung der Schiebezone der letzten Monate zwischen gut 1,12 USD und gut 1,15 USD auseinandersetzen. ...

