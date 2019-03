Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflationsrate ist im Januar auf 1,6% gesunken, während die Kerninflationsrate in den letzten Monaten stabil bei 2,2% gelegen hat, so die Analysten von Postbank Research.Im weiteren Jahresverlauf würden die Analysten aufgrund des aus dem engen Arbeitsmarkt resultierenden Lohndrucks mit einem Anstieg der Kerninflationsrate bis in den Bereich von 2,5% rechnen. Da sie aber für 2019 von einem recht stabilen Ölpreis in Höhe von 65 USD je Barrel für die Sorte Brent ausgehen würden - ein Niveau, das 2018 über weite Strecken übertroffen worden sei - dürften die Energiepreise einem nachhaltigen Anstieg der gesamten Inflationsrate zunächst aber noch entgegenstehen. Diese sollte dadurch im Jahresdurchschnitt 2019 deutlich von 2,4% auf 1,6% sinken. (Zinsen und Währungen März 2019) (11.03.2019/alc/a/a) ...

