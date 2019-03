Die USA überschwemmen den Markt in den kommenden Jahren mit billigem Schiefer-Öl. Besonders die Opec-Staaten dürften zu den Verlierern des Booms gehören.

Der massive Ausbau der Schieferöl-Produktion dürfte die USA in den nächsten fünf Jahren zum weltweit wichtigsten Öl-Exporteur aufsteigen lassen. Davon geht die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrer am Montag veröffentlichten Langfrist-Prognose aus.

Demnach steigen die USA bereits 2021 zum Netto-Exporteur auf - das bedeutet, dass die Öl-Ausfuhren die Importe übersteigen. Die IEA schätzt, dass die Vereinigten Staaten ab 2024 rund neun Millionen Barrel (159 Liter) täglich exportieren werden. Damit würden die USA Russland überholen und sogar zum weltweit wichtigsten Öl-Exporteur Saudi-Arabien aufschließen.

Insgesamt rechnet die IEA damit, dass das globale Öl-Angebot in den kommenden fünf Jahren um knapp sechs Millionen auf rund 103 Millionen Barrel täglich steigen wird. 70 Prozent des Angebotswachstums gehen demnach auf die steigende Schieferöl-Produktion in den USA zurück. Zudem erwarten die Energieexperten der IEA, dass Brasilien, der Irak und Norwegen ihre Öl-Produktion weiter ausbauen.

Dagegen dürfte die Förderung der 15 Opec-Staaten leicht sinken. Besonders in den mit US-Sanktionen belegten Ländern Iran und Venezuela bricht die Öl-Produktion der Studie zufolge weiter ein.

Der Schieferöl-Boom in den USA, durch den das Land innerhalb weniger Jahre vom

