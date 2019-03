Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts005/11.03.2019/09:05) - Unternehmensvereine sind ein Paradigmenwechsel im Unternehmertum. Ersonnen und auf rechtlich einwandfreie Beine gestellt hat das System Wolfgang Biebel, der Gründer von UBUNTU.EARTH http://ubuntu.earth, der damit nichts anderes als eine wirtschaftliche Revolution mit der Einführung eines geldfreien Handels- und Wirtschaftssystems im Sinn hatte. "Kleine und mittlere Unternehmer sind heute die Melkkühe der Nation und werden überall zur Kasse gebeten. Wer aber auf einen Unternehmensverein wechselt, hat alle Vorteile eines Vereins und auch deutlich geringere umsatz- und gewinnabhängige Abgaben zu tragen (USt, KöSt, EkSt). Wir wollen zu den bereits bestehenden weit über 100 Unternehmensvereinen weitere hinzubekommen und starten daher in den nächsten Monaten eine massive Informationskampagne", so Wolfgang Biebel. Ab Mitte März 2019 macht die UBUNTU.Roadshow mehrmals Station in Österreich und informiert in Vorträgen und Seminaren interessierte Unternehmer, Freiberufler, Landwirte und Selbständige über die immensen Vorteile der Teilnahme am UBUNTU-Wirtschaftsraum und der sehr einfachen Gründung eines eigenen Unternehmensvereins. UBUNTU.EARTH-Informations-Veranstaltungen zum Thema Unternehmensvereine: - Do 7.3., um 19 Uhr im Lebensmittel.Punkt, Weissachstraße 14, Kufstein - Fr 22.3., um 19 Uhr in Bichlach 57, Kössen bei St Johann in Tirol - Do 28.3., um 19 Uhr im Zentralbüro, Graf-Starhemberggasse 13//10/5, Wien 4 - Do 4.4., um 18 Uhr im Gasthof Zum Hirschen, Burgau 37 - Do 18.4., um 19 Uhr in Linz 1, Himmelberg bei Feldkirchen - Fr 26.4., um 19 Uhr in Rami Stube, Linzer Straße 53, Altenberg bei Linz Link zu den UBUNTU-Veranstaltungen. https://sites.google.com/ubuntu.earth/start/start/veranstaltungen Die Themen, die bei der UBUNTU-Informations-Roadshow erörtert werden, sind vielfältig und reichen von der Lebens- und Wirtschaftsphilosophie, die hinter der UBUNTU-Idee steht, über praktische Informationen zum Buchungssystem und zur Buchhaltung eines funktionierenden Unternehmensvereins, bis zur Frage, wie man mit einem Unternehmensverein auch neue Kunden ansprechen kann und vor allem Stammkunden halten kann. Aktuell gibt es in Wien auch noch UBUNTU.-Stammtische, bei denen man Fragen stellen kann. Hier die Termine: Ort: 1040 Wien, Rienößlgasse - Di 2.4. 17:30-19:30 - Di 7.5. 8:30-10:30 - Di 4.6. 17:30-19:30 Wer die UBUNTU-Vision eines gemeinsamen geldfreien Wirtschaftsraumes kennen lernen möchte, sollte bei den Informationsveranstaltungen dabei sein und sich sofort anmelden: https://sites.google.com/ubuntu.earth/start/start/veranstaltungen Allgemeine Infos: UBUNTU.EARTH Wolfgang Biebel Tel.: +43 678 1218906 E-Mail: info@ubuntu.earth Web: http://ubuntu.earth (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: + 43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190311005

