Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Februar blieb der Beschäftigungsaufbau in den USA mit einem Plus von 20.000 Stellen weit hinter den Erwartungen zurück (Konsens: 180.000), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Aufwärtsrevision der Januarzahl von 304.000 auf 311.000 habe dies bei weitem nicht ausgleichen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...