Starker Start in die Woche: Die Hypoport-Aktie eröffnet am Montag zwei Prozent im Plus. Grund: Hypoport konkretisiert die Prognose für 2019. So wird mit einem Umsatz zwischen 310 und 340 Millionen Euro und einem EBIT zwischen 32 und 40 Millionen Euro gerechnet. Damit würde der Immo-Boom-Profiteur erneut um bis zu 28 Prozent wachsen und den operativen Gewinn sogar um bis zu 38 Prozent steigern! Ronald Slabke, Vorsitzender des Vorstands: "Im bereits angelaufenen Geschäftsjahr 2019 wird der operative Fokus auf der weiteren technischen, organisatorischen und kulturellen Integration der zuletzt erworbenen Unternehmen sowie der zusätzlichen Hebung von Synergien zwischen den Unternehmen unseres Hypoport-Netzwerks liegen."

Den vollständigen Artikel lesen ...