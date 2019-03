Wien (www.anleihencheck.de) - Der Brexit wird das bestimmende Thema dieser Woche sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sie würden mit einem Drama in mehreren Akten rechnen. Den ersten werde es morgen geben. Dann werde das britische Unterhaus über den von Premierministerin Theresa May mit der EU verhandelten Deal abstimmen. Da die EU in den letzten Wochen keinerlei Zugeständnisse hinsichtlich der Backstop-Lösung für die innerirische Grenze gemacht habe, dürfte Frau May wie schon im Januar eine Abstimmungsniederlage erleiden. In diesem Fall folge am Mittwoch der zweite Akt: Die Abgeordneten würden darüber abstimmen, ob Großbritannien die EU ohne Abkommen verlassen solle. Hier sei mit einer großen Mehrheit gegen einen No-Deal-Brexit zu rechnen. Im dritten Akt am Donnerstag würde es nach derzeitiger Dramaturgie dann zu einer Abstimmung über eine Verschiebung des Austrittsdatums kommen. Unterstelle man den Abgeordneten, rational zu handeln, müsste sich hierfür eine Mehrheit finden. Der Höhepunkt des Brexit-Dramas würde sich dann um mehrere Wochen oder Monate verzögern. Für den paradoxen Fall, dass sich auch für eine Verschiebung des Brexits keine Parlamentsmehrheit fände, würde das Brexit-Drama wohl in einer Tragödie enden. In diesem Fall ließe sich ein ungeordnetes Ausscheiden des Vereinigten Königreiches aus der EU am 29. März wohl kaum noch verhindern. ...

