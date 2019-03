Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Merck KGaA von 85 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Aktie des Pharma- und Spezialchemiekonzerns gebe es aktuell viele Treiber, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu zählt er das aktuelle Übernahmeangebot für den US-Halbleiterhersteller Versum, die Aussicht auf eine Zulassung der MS-Pille Mavenclad in den USA und eine mögliche Auslizensierung des Kandidaten Evobrutinib. Vor allem aber die jüngste Allianz mit GlaxoSmithKline biete im Erfolgsfall hohes Kurspotenzial./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-03-11/10:10

ISIN: DE0006599905