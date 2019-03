Seit 2011 ist Audi Anteilseigner an der FCB AG. Der Premium-Autobauer sicherte sich 8,33 Prozent der Aktien für 90 Millionen Euro. Der Rekordmeister erhält zudem 30 Millionen Euro pro Jahr als Sponsoring. Im Gegenzug machen die Bayern-Stars Werbung für Audi und fahren die neuesten Fahrzeuge aus Ingolstadt. Medienberichten zu Folge will nun BMW in die Rolle von Audi schlüpfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...